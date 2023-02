L’informativa di ieri alla Camera del ministro della Giustizia Nordio sulla vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame da più di 100 giorni per protestare contro il regime carcerario del 41-bis a cui è sottoposto, e le polemiche sull’intervento del giorno precedente sul tema del deputato di Fratelli d’Italia Donzelli, nel quale potrebbe aver rivelato informazioni riservate, sono la notizia di apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Il Sole 24 Ore titola invece sulla situazione delle imprese di costruzioni in difficoltà per il blocco dei crediti dei bonus per le ristrutturazioni, Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio in Africa di Papa Francesco, e il Mattino si occupa della riforma dell’autonomia regionale che dovrebbe essere approvata nel Consiglio dei ministri di oggi.