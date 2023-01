Sono almeno 87 le persone morte nell’attentato di lunedì alla moschea di Peshawar, in Pakistan

Sono almeno 87 le persone morte nel grave attentato di lunedì in una moschea di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan: lo ha detto il funzionario di un ospedale della città, specificando che al momento ci sono anche 57 feriti ricoverati in ospedale. Sette di loro sono in condizioni critiche.

Quello compiuto lunedì a Peshawar è stato uno degli attentati peggiori degli ultimi anni in Pakistan. Durante la preghiera mattutina, quando nella moschea c’erano circa 260 persone, un’esplosione causata da un attentatore suicida ha fatto crollare la sala principale dell’edificio: secondo i soccorritori, molte persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, ma non è chiaro esattamente quante. Inizialmente l’attentato era stato rivendicato da un leader del gruppo terroristico noto come Tehrik I Taliban Pakistan (TTP), alleato dei talebani afghani e dell’ISIS. In un secondo momento però un portavoce del TTP ha negato il coinvolgimento del gruppo.

– Leggi anche: L’attentato in una moschea di Peshawar, in Pakistan