In Perù un autobus è caduto in un burrone, ci sono almeno 25 morti

Sabato 28 gennaio un autobus che trasportava 60 persone è caduto in un burrone in Perù vicino alla città di Organos, nel nord del paese. L’autobus della compagnia Q’orianka Tours era partito da Lima, la capitale, ed era diretto a Tumbes, al confine con l’Ecuador. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: molti passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’autobus e sono morti per i traumi riportati. Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali di El Alto e Mancora.