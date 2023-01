Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas giocheranno la finale maschile degli Australian Open

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto in tre set (7-5, 6-1, 6-2) lo statunitense Tommy Paul nella seconda semifinale degli Australian Open e giocherà quindi la finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, che in giornata aveva battuto il russo Karen Khachanov. La finale si giocherà domenica a Melbourne quando in Italia saranno le 9.30 del mattino.

Djokovic, attualmente quinto nel ranking mondiale e nove volte vincitore del torneo australiano, non aveva partecipato all’ultima edizione — fra molte polemiche — perché sprovvisto di vaccino contro il coronavirus. Tsitsipas è il quarto giocatore al mondo e contro Djokovic disputerà la sua seconda finale in un torneo del Grande Slam, dopo quella raggiunta al Roland Garros di Parigi nel 2021.

La finale femminile è in programma invece sabato mattina: la giocheranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina.