La Corea del Nord ha ordinato un lockdown nella capitale Pyongyang per via di una malattia respiratoria non specificata

La Corea del Nord ha imposto un lockdown di cinque giorni nella capitale Pyongyang per via di una non meglio specificata malattia respiratoria che si starebbe diffondendo tra la popolazione. Lo ha scritto NK News, sito statunitense molto affidabile specializzato nell’analisi della situazione in Corea del Nord, che ha citato fonti del governo nordcoreano. Il sito scrive che il governo non ha specificato la causa della malattia e che non ha fatto cenno a possibili casi di COVID-19 in città.

Non si può escludere che sia un’epidemia di COVID-19, che il regime della Corea del Nord ha sempre cercato di minimizzare, ammettendone l’esistenza nel paese solo lo scorso maggio e poi dichiarando ad agosto di aver debellato la malattia. Il lockdown a Pyongyang durerà fino a domenica sera.