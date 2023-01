Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del viaggio in Algeria della presidente del Consiglio Meloni e degli accordi raggiunti per la fornitura di gas, altri seguono ancora le polemiche sul ministro della Giustizia Nordio per le sue proposte di modifica alle norme sulle intercettazioni. Il Corriere della Sera apre invece sull’arresto di Andrea Bonafede, l’uomo di cui Matteo Messina Denaro utilizzava l’identità, con l’accusa di associazione mafiosa, il Manifesto e il Resto del Carlino titolano sulla fornitura all’Ucraina dei carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca da parte di altri paesi europei, la Stampa ricorda Gianni Agnelli a 20 anni dalla sua morte, e la Verità continua a criticare la gestione della pandemia da Covid e le preoccupazioni degli scienziati.