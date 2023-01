Un guasto alla rete elettrica ha causato un vasto blackout in Pakistan

Lunedì mattina un guasto alla rete elettrica nazionale ha causato un vasto blackout in Pakistan, lasciando decine di milioni di persone senza corrente. Il blackout è iniziato alle 7:34 locali (le 3:34 in Italia) e ha coinvolto diverse zone del paese e molte tra le più popolose città pakistane, tra cui la capitale Islamabad, Karachi, Peshawar e Lahore. Il ministro dell’Energia Khurram Dastgir Khan ha fatto sapere che i lavori per risolvere il guasto che ha causato il blackout sono ancora in corso. Nel frattempo sono stati segnalati grossi disagi in tutto il paese: ci sono ospedali e scuole senza corrente, fabbriche che hanno dovuto interrompere la produzione e treni fermi.