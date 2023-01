Ci sono notizie diverse in apertura sui quotidiani di oggi, ma quella principale è l’incontro a Ramstein, in Germania, del gruppo di contatto per l’Ucraina guidato dagli Stati Uniti in cui è stato deciso l’invio di nuove forniture di armi all’Ucraina per difendersi dall’invasione russa. Altri giornali titolano invece sulla giustizia e sulla proposta del ministro Nordio di modifica alle regole sulle intercettazioni, altri ancora si occupano della “rottamazione” delle cartelle esattoriali. Il Messaggero apre sul discorso del presidente della Repubblica Mattarella a Brescia, capitale della cultura per il 2023 insieme a Bergamo, Domani e il Gazzettino ipotizzano un rinvio della decisione del governo sulle concessioni balneari, mentre i giornali sportivi dedicano quasi tutto lo spazio delle prime pagine alla penalizzazione di 15 punti della Juventus per la vicenda delle plusvalenze false.