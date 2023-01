Un tribunale statunitense ha stabilito che l’attore porno Ron Jeremy, incriminato per reati di violenza sessuale, non è nelle condizioni mentali per affrontare un processo 

Martedì un giudice di Los Angeles, negli Stati Uniti, ha stabilito che l’attore pornografico Ron Jeremy, incriminato per vari reati di violenza sessuale, non è nelle condizioni mentali per affrontare un processo. Secondo il giudice, Jeremy si trova in uno stato di «declino neurocognitivo incurabile»: non ha specificato di che tipo, ma settimane fa il Los Angeles Times aveva parlato di una forma grave di demenza. Harris ha detto di essere arrivato a queste conclusioni dopo aver analizzato la documentazione che gli aveva fornito sia la procura sia la difesa di Jeremy.

Jeremy ha 69 anni ed è stato arrestato nel 2020. È accusato di 34 reati di violenza sessuale, tra cui 12 stupri, compiuti contro 21 donne nell’arco di oltre 20 anni. Al momento si trova in prigione: la procura ha chiesto comunque che le condizioni di Jeremy vengano periodicamente valutate e il mese prossimo ci sarà un’udienza per decidere se ricoverarlo in ospedale.