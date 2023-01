L’arresto del capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro da parte del ROS dei carabinieri, avvenuto ieri mattina in una clinica di Palermo in cui era ricoverato per sottoporsi a terapie mediche, è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine è la morte a 95 anni dell’attrice Gina Lollobrigida, ricordata con immagini diverse da tutti i giornali.