Per la maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura riguarda sempre il prezzo della benzina, con la diffusione di un video in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende la scelta del governo di non diminuire le accise sui carburanti, scelta a cui sembra fossero contrari sia Forza Italia che Lega. Il Giornale titola sulla cancellazione di centinaia di voli negli Stati Uniti per un malfunzionamento del sistema informatico di controllo, il Messaggero e il Mattino aprono sul messaggio del presidente della Repubblica Mattarella all’ambasciatore iraniano di condanna delle violenze del regime sui manifestanti, il Manifesto si occupa delle condizioni dei minori del mondo, la Verità critica la “riforma Cartabia” della giustizia, e i giornali sportivi commentano l’eliminazione dalla Coppa Italia del Milan, sconfitto ai tempi supplementari dal Torino.