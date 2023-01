La tennista Naomi Osaka ha annunciato di essere incinta

La tennista giapponese Naomi Osaka ha annunciato di essere incinta, motivo per cui salterà la stagione tennistica del 2023 per tornare a giocare solo nel 2024. Senza ancora sapere che fosse incinta, negli ultimi giorni si era parlato del fatto che Osaka avesse deciso di non partecipare al prossimo Australian Open, che inizierà il 16 gennaio ed è il primo importante torneo di tennis di quest’anno. Osaka, che in passato era stata la prima tennista nel ranking mondiale, non giocava dal settembre del 2022 e in passato aveva parlato di depressione e problemi nel gestire le pressioni del circuito tennistico, ragioni per cui c’era chi aveva ipotizzato un suo imminente ritiro.

Per comunicare di essere incinta Osaka ha pubblicato un’ecografia e un messaggio in cui dice che parteciperà agli Australian Open del 2024.