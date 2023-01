Nel 2022 il numero di incidenti stradali in Italia è stato maggiore di quello del 2021, ma minore rispetto a prima della pandemia

Nel 2022 gli incidenti stradali in Italia sono aumentati rispetto al 2021, ma continuano a essere meno rispetto a prima della pandemia. Lo ha fatto sapere la polizia stradale, diffondendo i propri dati relativi agli incidenti avvenuti nel 2022. Sono stati 70.554, contro i 65.852 del 2021: un aumento del 7,1 per cento. Anche gli incidenti mortali sono aumentati: nel 2022 sono stati 1.362, nel 2021 erano stati 1.238.

Alcune settimane fa l’Istat, diffondendo alcuni dati preliminari sul 2022, si era spiegata l’aumento rispetto al 2021 con la «netta ripresa della mobilità e come conseguenza anche dell’incidentalità stradale, dopo gli anni in cui la pandemia ha visto la sua fase più acuta». I dati sugli incidenti mortali del 2022 sono comunque più bassi rispetto a quelli del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia da coronavirus. Più in generale il numero di incidenti stradali e di quelli mortali è in progressiva diminuzione da molti anni.