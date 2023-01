Le due notizie principali con le quali aprono i giornali di oggi sono il funerale del Papa emerito Benedetto XVI celebrato ieri mattina sul sagrato di San Pietro e la tregua di 36 ore annunciata dal presidente russo Putin per celebrare il Natale ortodosso, tregua respinta e indicata come propaganda dal governo ucraino. Il Fatto titola invece sul mancato risarcimento alla famiglia per la morte di uno studente durante l’alternanza scuola-lavoro, e i giornali sportivi commentano i risultati delle partite di Serie A di mercoledì, con le squadre che seguono il Napoli che si avvicinano alla testa della classifica.