Un uomo ha ferito tre poliziotti con un machete vicino a Times Square, a New York, durante i festeggiamenti per Capodanno

Sabato sera, in un incrocio tra due strade vicino a Times Square, a New York, un 19enne armato di machete ha ferito tre poliziotti: l’aggressione è avvenuta intorno alle 22, nel mezzo dei festeggiamenti per la fine dell’anno, e ha creato il panico nella zona. In risposta all’attacco uno dei poliziotti ha sparato colpendo alla spalla l’aggressore, che ora si trova in ospedale. La polizia non ha diffuso dettagli né sulla sua identità né sulle sue attuali condizioni.

Anche i tre poliziotti sono stati ricoverati: la commissaria della polizia di New York, Keechant L. Sewell, ha detto in conferenza stampa che sono in condizioni stabili e che uno di loro ha riportato una vasta lacerazione alla testa e una frattura al cranio. Ha anche detto che è stata avviata un’indagine sull’accaduto, portata avanti insieme alla polizia federale.