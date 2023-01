Nove persone sono morte nella calca in Uganda durante i festeggiamenti per Capodanno

La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a Kampala, la capitale dell’Uganda, sono morte nove persone schiacciate nella calca durante i festeggiamenti per Capodanno. La maggior parte erano molto giovani, alcuni bambini. Un portavoce della polizia, Luke Owoyesigyire, ha detto che cinque persone sono morte prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre altre quattro per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto in un grande centro commerciale, dove era in corso una festa: poco prima di mezzanotte i partecipanti sono stati invitati a salire su una piattaforma per guardare i fuochi d’artificio, poi una volta finito lo spettacolo pirotecnico si è creata una calca per scendere dalla piattaforma.

L’agenzia di stampa AFP riporta la testimonianza di una sopravvissuta, Sylvia Nakalema, che ha detto: «C’era una gran folla, le persone si spingevano l’un l’altra per farsi spazio, qualcuno è caduto e si è creata la calca. C’erano bambini che piangevano, il caos». La polizia non ha ancora fornito il numero dei feriti.