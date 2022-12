La circolare diffusa ieri dal ministro della Salute Schillaci sulla gestione del Covid è la notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi: di fronte alle preoccupazioni per l’aumento dei casi in Cina, la circolare riconosce l’imprevedibilità della pandemia e indica in uso delle mascherine, smart working e vaccinazioni le misure che potrebbero essere adottate in caso di un peggioramento della situazione in Italia. Su molti giornali si fanno poi bilanci dell’anno che sta finendo e previsioni per il prossimo, mentre il Manifesto titola sul nuovo governo guidato dal presidente Lula in Brasile, e i giornali sportivi sono già orientati sul ritorno del campionato di calcio di Serie A maschile, che ricomincia mercoledì prossimo dopo la pausa per i Mondiali.