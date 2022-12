Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la quale ha illustrato il programma che vuole attuare con il suo governo, e il ricordo di Pelé, uno dei calciatori più forti della storia, morto ieri a 82 anni a San Paolo, in Brasile. Il Sole 24 Ore apre invece sull’approvazione definitiva con il voto al Senato della legge di bilancio, Avvenire commenta il nuovo decreto sui salvataggi in mare dei migranti che renderà più difficili le operazioni delle organizzazioni non governative, e la Verità riprende un tema che le è caro, la campagna contro i vaccini per il Covid.