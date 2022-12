Cristiano Ronaldo giocherà con l’Al Nassr, una squadra dell’Arabia Saudita

Venerdì l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo ha annunciato che fino al 2025 giocherà nell’Al Nassr, una squadra dell’Arabia Saudita: fino al mese scorso Ronaldo faceva parte del Manchester United, ma era uscito dalla squadra dopo una contestata intervista in cui ne aveva criticato duramente la gestione. Il contratto col Manchester United sarebbe dovuto finire formalmente tra poco più di sette mesi, ma è stato interrotto anticipatamente per via di questo accordo con l’Al Nassr. Annunciandolo Ronaldo ha detto di essere «desideroso di sperimentare un nuovo campionato di calcio in un paese diverso»: dovrebbe ricevere uno stipendio di circa 200 milioni di euro l’anno, considerato il più alto della storia del calcio.

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

▫️ Agreement valid for two years and half;

▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.

It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022