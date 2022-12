La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle preoccupazioni per la diffusione del Covid dopo l’aumento dei casi in Cina per la rimozione delle restrizioni decisa dal governo cinese, e sulla decisione italiana di sottoporre a tampone chi arriva in aereo dalla Cina. Le altre notizie principali sono l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto che contiene regole più rigide per le operazioni di soccorso dei migranti in mare compiute delle organizzazioni non governative, e le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI che si sono aggravate negli ultimi giorni, mentre il Manifesto apre sul nuovo governo israeliano guidato da Netanyahu.