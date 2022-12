Sono state recuperate dieci persone coinvolte in una valanga in Austria

Dieci persone sono state recuperate dai soccorritori dopo essere state travolte da una valanga nel comprensorio sciistico di Lech e Zuers, nell’Austria occidentale. La valanga si è staccata dal monte Trittkopf intorno alle 15 del giorno di Natale e ha raggiunto una pista da sci. Una persona è stata recuperata dopo pochi minuti, mentre per le altre nove sono state necessarie diverse ore di ricerche.

Poco prima dell’una di notte, la polizia austriaca ha confermato il ritrovamento di tutti i dispersi. Quattro persone sono ferite, compreso un uomo rimasto sepolto per qualche ora dalle neve: è stato portato in elicottero all’ospedale di Innsbruck. Oltre 200 soccorritori sono stati impegnati per ore nelle operazioni di recupero.

