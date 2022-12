È stata prorogata per un anno la validità delle ricette mediche in formato digitale

Mercoledì il governo ha approvato il cosiddetto “decreto Milleproroghe”, un provvedimento che viene approvato quasi ogni anno e il cui scopo principale è prorogare scadenze di legge vicine al termine (da cui il nome della norma), ma che di solito finisce con il contenere un po’ di tutto. Tra le altre cose, nel decreto il governo ha inserito una proroga della validità delle ricette mediche in formato digitale (inviate via mail o sms, per esempio).

Questa possibilità era stata introdotta all’inizio della pandemia da coronavirus con un’ordinanza della Protezione civile, per permettere alle persone di ricevere prescrizioni mediche anche mentre erano in isolamento domiciliare. La misura sarebbe dovuta scadere al termine del 2022, e in molti – tra cui soprattutto medici – nei giorni scorsi avevano chiesto al governo di intervenire per prorogarla. La nuova scadenza del provvedimento è stata fissata al 31 dicembre del 2023.