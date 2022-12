Diversi giornali in edicola domenica continuano a occuparsi del presunto caso di corruzione di membri del Parlamento Europeo da parte del Qatar, pubblicando nuove indiscrezioni sulle indagini in corso in Belgio: per ora sono solo retroscena e non ci sono novità sostanziali. Un altro tema molto presente sui giornali è la legge di bilancio in discussione al Parlamento: per l’approvazione mancano ormai pochi giorni, per non rischiare di fare ricorso all’esercizio provvisorio. Sia sui giornali sportivi che su quelli generalisti si parla ovviamente della finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia, in programma alle 16.