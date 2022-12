Riscoprire il Po, dimenticato

Il fiume Po, come tutti i grandi fiumi, è stato per secoli uno degli elementi più importanti per le popolazioni che hanno vissuto sulle sue sponde, non soltanto per motivi di sussistenza, ma anche per l’influenza sugli aspetti culturali e sociali della vita delle persone. Questo rapporto dalle radici profonde è stato raccontato nella letteratura del Novecento ma anche dal cinema e dalla televisione. Con la fine della civiltà contadina, e la progressiva diminuzione del rapporto diretto delle persone con il territorio, il Po è però diventato sempre meno centrale per chi vive nella Pianura Padana e oggi se ne parla quasi esclusivamente per gli eventi eccezionali che lo riguardano, come le piene o le secche.

Il libro Po. Viaggio nei territori del Grande Fiume, di oltre 280 pagine, ideato graficamente dallo studio Tomo Tomo, è composto da tre parti, ognuna delle quali racconta il Po da un punto di vista diverso. La prima, Conoscere il fiume, lo racconta attraverso quattro forme narrative diverse. C’è un saggio dell’urbanista Albano Marcarini, Il Po, fiume d’Italia, che ne spiega la geografia, la storia, la cultura, raccontandone tutti i diversi elementi. Anche attraversare il fiume infatti ha avuto nei secoli significati diversi:

Un tempo traversare il fiume, passare da una riva all’altra, era compiere un rito nel quale si intrecciavano timori per l’incognito, speranze per il futuro, un misurato senso dei luoghi e delle di­stanze. Il fiume è un confine. Ogni sponda è sia repulsiva sia attrattiva. Le scarpate e le arginature impediscono di guardare oltre, di rendersi conto che la gente “di là” vive dopotutto allo stesso modo di quella “di qua”. Spesso si traversavano le acque con l’immaginazione, mentre le vo­ci portate dai viandanti tratteggiavano scenari amplificati, per vizio o per interesse. A volte traghettare significava davvero, come nell’episodio dantesco di Caronte, passare da un’esistenza a un’altra. Almeno così credevano le famiglie dei braccianti, costrette, allo scadere del contratto di lavoro il giorno di San Martino (11 novembre), a cercare altra casa e nuo­vo padrone, magari sull’opposta riva del Po, con quei carri squinternati dove, con le suppellettili, le spalliere dei letti e la dispensa, erano ammas­sati bimbi e animali, trainati lenti da un cavallo o più spesso dall’unica vacca.

A questo saggio segue un racconto, Viaggio in punta di penna e di forchetta, dello scrittore Michele Marziani, che accompagna alla scoperta dei sapori tradizionali lungo il suo corso. Ma il Po è raccontato anche per immagini, con una graphic novel originale, La ballata del fiume lungo, scritta e disegnata dal fumettista Otto Gabos e con gli acquerelli dell’artista Alessandro Sanna tratte dal libro illustrato Fiume lento – Un viaggio lungo il Po, vincitore del SuperPremio Andersen.

La seconda parte si intitola Capire il fiume e racconta il Po attraverso il linguaggio della fotografia e attraverso quello dell’inchiesta giornalistica. Ci sono gli scatti in bianco e nero del fotografo Ferdinando Scianna, raccolti nel progetto Lo dolce piano e quelli a colori di Po river di Massimo Di Nonno, che nel 2017 ha dedicato un intero anno a percorrere tutto il corso del fiume seguendo la sua sponda nord e fotografando il paesaggio naturalistico, industriale e urbano che ha incontrato lungo il viaggio. Le inchieste sono focalizzate invece sulla gestione delle acque del fiume, sulla biodiversità, e sulle possibilità contemporanee della mobilità sul Po.

La terza e ultima parte del libro è intitolata Viaggiare sul fiume: si tratta di dieci capitoli in cui vengono raccontati luoghi, storie, persone e cose da fare lungo tutto il percorso del Po, dalla sua sorgente sul Monviso fino al Delta. Si tratta di un percorso che va dalle pedalate lungo il Po torinese alla scoperta delle risaie del Monferrato e della Lomellina, dallo storico ponte della Becca, nel Pavese, che scavalca oltre al Po anche il Ticino, al Polesine parmense e alla sua cucina, dalla “Bassa” raccontata da Cesare Zavattini a Bergantino, il paese delle giostre, in provincia di Rovigo, per arrivare alle terre bonificate, ieri e oggi, e al Delta con il giardino botanico più grande d’Italia.

