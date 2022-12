Le indagini sulla presunta corruzione da parte del Qatar nei confronti di parlamentari europei e persone che lavorano al Parlamento europeo è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sul sequestro di oltre un milione e mezzo di euro in contanti nelle case degli accusati e sulla rimozione dalla carica di vicepresidente del parlamento di Eva Kaili, una degli arrestati nell’inchiesta. Il Giornale e il Tempo aprono invece sul Consiglio europeo di domani, il primo a cui parteciperà Giorgia Meloni, il Manifesto e Domani si occupano della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato che ha avviato sette istruttorie contro società energetiche italiane accusate di aver aumentato illegittimamente le tariffe, e i giornali sportivi celebrano la vittoria sulla Croazia dell’Argentina, che si qualifica così per la finale dei Mondiali di calcio maschile in Qatar.