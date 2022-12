Celebripost

I Kennedy Center Honors sono i riconoscimenti alla carriera attribuiti ogni anno negli Stati Uniti ad attori, ballerini, cantanti, presentatori tv e altri artisti per il loro contributo alla cultura americana. Tra i vincitori di quest’anno ci sono l’attore e regista George Clooney e la band degli U2, fotografati in settimana mentre partecipavano alla cerimonia insieme a amici come Julia Roberts o Matt Damon. Poi valeva la pena fotografare Sigourney Weaver, Sam Worthington e Kate Winslet alla prima di Avatar: La Via dell’Acqua e Giorgia Meloni alla prima alla Scala a Milano. Se siete curiosi di sapere come è uscito il selfie che il conduttore australiano Rove McManus si sta scattando con gli attori Elsa Pataky e Chris Hemsworth, la risposta è qui.