Il Canada ha vinto la Coppa Davis di tennis per la prima volta nella sua storia

Il Canada ha vinto la Coppa Davis di tennis, il principale torneo a squadre per nazionali che si svolge ogni anno: è la prima volta nella sua storia. Dopo la vittoria di sabato contro l’Italia in semifinale, domenica il Canada ha battuto in finale l’Australia, grazie alle due vittorie nei singolari di Denis Shapovalov contro Thanasi Kokkinakis, e di Félix Auger-Aliassime contro Alex De Minaur.

Per il tennis canadese è uno dei migliori momenti di sempre: a inizio anno la nazionale aveva vinto anche la ATP Cup, un altro torneo a squadre per nazionali introdotto nel 2020 (ma meno prestigioso della Coppa Davis). Il merito è soprattutto dei suoi due migliori tennisti, quelli decisivi anche nella finale di Coppa Davis, che sono tra i più competitivi e promettenti di tutto il circuito: Auger-Aliassime ha 22 anni ed è attualmente sesto nella classifica mondiale, Shapovalov ne ha 23 ed è sedicesimo.