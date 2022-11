È morta la cantante e attrice statunitense Irene Cara, nota per canzoni come “Fame” e “Flashdance… What a feeling”

È morta a 63 anni la cantante e attrice statunitense Irene Cara, nota soprattutto per canzoni di grande successo come “Fame” e “Flashdance… What a feeling”. “Fame”, premiata con l’Oscar nel 1981, fu nella colonna sonora del film Saranno famosi, in cui Cara recitava nel ruolo di Coco Hernandez. “Flashdance… What a feeling” fu una delle canzoni nella colonna sonora del film Flashdance e fu premiata con l’Oscar nel 1984.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022