Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della guerra in Ucraina, con i continui bombardamenti russi e la lettera del Papa al popolo ucraino, altri titolano sulla richiesta del presidente francese Macron che l’Italia accolga i migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative per continuare la redistribuzione fra i paesi dell’Unione Europea. Il Manifesto apre sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne celebrata ieri, la Verità e Libero si occupano dell’indagine sulle cooperative gestite dalla suocera di Aboubakar Soumahoro, e la Stampa presenta i dati di un sondaggio sulla fiducia nel governo Meloni.