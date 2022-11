L’Italia ha perso contro il Canada nella semifinale della Coppa Davis di tennis

L’Italia è uscita dalla Coppa Davis, il principale torneo di tennis a squadre per nazionali, dopo aver perso in semifinale contro il Canada. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov e la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Félix Auger-Aliassime, è stato decisivo il doppio giocato da Fabio Fognini e Matteo Berrettini, che hanno perso contro Vasek Pospisil e Auger-Aliassime. Non era previsto che giocasse Berrettini, che aveva recuperato da un infortunio solo negli ultimi giorni: ma Simone Bolelli, il compagno designato di Fognini, aveva avuto a sua volta un problema fisico dopo i quarti di finale vinti contro gli Stati Uniti lo scorso giovedì. Il Canada si giocherà la finale domenica alle 15 contro l’Australia.

Per l’Italia è comunque un grande risultato: la nazionale maschile di tennis non arrivava da otto anni a giocare una semifinale di Coppa Davis, competizione che ha vinto solo una volta nella sua storia, nel 1976. All’Italia mancavano inoltre i suoi due migliori giocatori in singolare, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi per infortunio (le partite di doppio sono meno faticose di quelle in singolare, per questo Berrettini ha potuto giocare il doppio nonostante le condizioni non ottimali).