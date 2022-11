Da gennaio Franco Bechis sarà il nuovo direttore di Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana alla fine del 2018. Da più di un anno e mezzo Open era, almeno ufficialmente, senza direttore, dopo le dimissioni di Umberto La Rocca ad aprile del 2021. Il primo direttore di Open, alla fondazione, era stato Massimo Corcione, che fu vicedirettore del TG5 quando il direttore era Mentana. Dopo di lui e prima di La Rocca c’era stato un breve periodo di reggenza delle due attuali vicedirettrici, Serena Danna e Sara Menafra (a cui qualche mese fa si è aggiunto David Puente come terzo vicedirettore).

Bechis ha 60 anni e una lunga carriera giornalistica, in cui ha lavorato soprattutto in giornali economici o vicini a posizioni di centrodestra. È stato a lungo vicedirettore di Libero e direttore in diversi giornali: Milano Finanza, Italia Oggi, Il Corriere dell’Umbria e Il Tempo, che ha diretto dal 2002 al 2006 e dal 2018 al 2022, quando si è dimesso per andare a dirigere Verità e Affari, il quotidiano economico del gruppo della Verità.