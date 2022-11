C’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 al largo delle Isole Salomone

Alle 3 italiane (le 13 locali) è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.0 al largo delle Isole Salomone, piccolo arcipelago che si trova nell’oceano Pacifico meridionale, a est della Papua Nuova Guinea. Circa trenta minuti dopo c’è stata una seconda scossa più lieve, di magnitudo 6.0. Il terremoto ha causato alcuni danni agli edifici e interruzioni di corrente in tutto l’arcipelago, ma non sono stati rilevati feriti per il momento. Inizialmente era stata anche diramata un’allerta tsunami, che però è stata successivamente ritirata.