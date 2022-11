Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le anticipazioni sulla legge di bilancio a cui sta lavorando il governo, il progetto di riforma delle autonomie presentato dal ministro Calderoli, sul quale ci sono pareri contrari soprattutto dalle regioni meridionali, le tre donne uccise ieri a coltellate a Roma, l’assoluzione di Silvio Berlusconi in uno dei processi “Ruby ter”, l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, il rapporto della Conferenza Episcopale Italiana sugli abusi nella Chiesa, e l’indagine sulle cooperative gestite dalla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, mentre la Stampa apre con un’intervista a Papa Francesco sulla guerra in Ucraina.