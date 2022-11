Un uomo ha ucciso tre persone a colpi d’arma da fuoco nel campus dell’università della Virginia, negli Stati Uniti

Domenica sera un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre due nel campus dell’università della Virginia, a Charlottesville, negli Stati Uniti. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 23 locali, le 5 di lunedì mattina in Italia. La polizia ha detto che a sparare è stato Christopher Darnell Jones, uno studente di 22 anni dell’università, che è fuggito subito dopo ed è ancora ricercato. La polizia ha detto che Jones è «armato e pericoloso». Al momento non si conosce l’identità delle vittime, e non si sa se fossero anche loro studenti.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022