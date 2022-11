Celebripost

Tra le persone famose fotografate nei giorni scorsi ce ne sono tre da menzionare per la scelta di presentarsi in pigiama agli eventi mondani a cui hanno partecipato: Billie Eilish e Jesse Rutherford erano al LACMA Art + Film Gala di Los Angeles con anche una coperta, tutto firmato Gucci, mentre Jason Momoa ha scelto un pigiama viola con tanto di peluche per la prima di Slumberland – Nel mondo dei sogni.

Poi, valeva la pena fotografare: Chelsea Clinton e Ashton Kutcher, che hanno corso la maratona di New York; Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski, che hanno partecipato a un evento per il finale della quinta stagione di The Handmaid’s Tale; Rihanna, Cara Delevingne e Sheryl Lee Ralph, che erano allo show di presentazione della collezione di abbigliamento intimo Savage X Fenty; gli ex presidenti statunitensi Barack Obama e Donald Trump, durante eventi per le elezioni di metà mandato; i protagonisti dell’ultima stagione di The Crown e Naomi Campbell e Isabelle Huppert, che sono andati all’inaugurazione delle vetrine natalizie dei grandi magazzini francesi Printemps.