Il cospirazionista statunitense Alex Jones dovrà pagare altri 473 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie delle persone uccise nella strage di Sandy Hook

Alex Jones, noto conduttore radiofonico e fondatore del sito cospirazionista InfoWars, è stato condannato a pagare altri 473 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime della strage compiuta nel 2012 nella scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut, Stati Uniti. Lo scorso ottobre Jones era già stato condannato a pagare quasi un miliardo di dollari di risarcimento in un processo in cui era accusato di diffamazione.

A Sandy Hook, nel dicembre del 2012, un uomo di 20 anni uccise 27 persone, tra cui 20 bambini tra i 6 e i 7 anni. Jones sostenne ripetutamente che la strage fosse stata una messinscena per far passare nuove leggi sulla restrizione alla vendita e all’uso delle armi negli Stati Uniti.

La giudice del tribunale del Connecticut, Barbara Bellis, ha riconosciuto che il comportamento di Jones è stato «intenzionale e crudele, e certo di creare danni» per via dell’ampia possibilità di diffusione dei contenuti di InfoWars e del suo ampio pubblico. Per questo, Bellis ha condannato a pagare la nuova somma a titolo di “danni punitivi”, come era già accaduto in in altro processo che si era svolto nei mesi scorsi in Texas: per gli stessi motivi Jones era stato condannato a pagare 45 milioni di dollari di “danni punitivi” e 4,1 milioni di dollari di risarcimento alla famiglia di Jesse Lewis, uno dei bambini uccisi.

