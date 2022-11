È morta la cantante brasiliana Gal Costa

È morta a 77 anni la cantante e attrice brasiliana Gal Costa. Era diventata molto famosa negli anni Sessanta ed era considerata una degli esponenti principali del tropicalismo, il movimento culturale e musicale nato in quegli anni in Brasile. Si sa che era stata recentemente operata e che nei giorni scorsi aveva annullato la sua partecipazione a un festival, ma la causa della morte non è ancora stata resa nota. La notizia della morte è stata data mercoledì dal suo ufficio stampa. Il suo ultimo album, Nenhuma Dor, era uscito nel 2021 e avrebbe dovuto iniziare un tour a dicembre.

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022