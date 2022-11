Un aereo passeggeri è caduto nel lago Vittoria, in Tanzania, durante un tentativo d’atterraggio finito male

Un aereo passeggeri della compagnia Precision Air è caduto nel lago Vittoria, in Tanzania, durante un tentativo d’atterraggio finito male. L’aereo trasportava 43 persone e secondo BBC 26 sono state salvate ma almeno tre sarebbero morte. Le ricerche e i soccorsi sono ancora in corso. Sembra che l’aereo stesse cercando di atterrare nell’aeroporto della cittadina di Bukoba, una delle cui piste si trova proprio vicino alla riva del lago. Il lago Vittoria è il più grande dell’Africa, il terzo più grande del mondo: ha una superficie all’incirca come l’Irlanda.