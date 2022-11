5 regali da fare su eBay, scontati

Si avvicina il periodo delle feste, e può essere una buona idea pensare già ai regali da fare, per non arrivare all’ultimo minuto e non trovare più il regalo desiderato. Non solo: il rischio è che a pochi giorni dal 25 dicembre le idee scarseggino, e l’ansia di trovare qualsiasi cosa da regalare non ci permetta di trovare l’oggetto giusto. Se invece ci si vuole portare avanti è possibile approfittare della promozione “Regali” su Bay: fino al 16 novembre ci sono migliaia di prodotti in offerta. Naturalmente, nulla vieta di comprare uno degli oggetti proposti per se stessi, e farsi un meritato auto-regalo.

Per usufruire degli sconti basta soltanto inserire il codice coupon “REGALI22” nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento. Il coupon dà diritto a uno sconto del 15 per cento su tutti i prodotti in offerta. Può essere utilizzato da ogni utente per un massimo di quattro ordini, per uno sconto massimo di 50 euro a ordine (200 euro complessivi). La spesa minima richiesta è di 15 euro.

Chi volesse approfittarne, ma avesse dei dubbi sull’affidabilità dei venditori di eBay (che non ha solo le aste, ma offre anche prodotti che si possono comprare direttamente come sulle altre piattaforme di e-commerce), tenga presente che per ogni venditore si possono leggere voti e recensioni, che molto spesso sono migliaia. Qui abbiamo selezionano cinque prodotti che ci sembrano interessanti.

Un profumo

Partiamo da un classico: su eBay ci sono diversi profumi in sconto. Certo, regalare una boccetta di profumo è spesso rischioso. Il gesto può generare esiti molto diversi. Il primo: piace perché l’autore del regalo sa già quale profumo il destinatario usa abitualmente, e glielo prende nuovo. Il secondo: non piace, perché l’autore del regalo ha tirato a indovinare e ha sbagliato; il regalo è un fallimento. Se volete evitare il secondo esito, meglio dunque che il regalo sia per qualcuno che conoscete bene, o per voi. Tra le diverse marche, segnaliamo che su eBay c’è l’Eau de Toilette da uomo di Terre d’Hermès, marca dalle fraganze raffinate. Questo profumo da 100ml costa 79,50 euro da scontare.

Un pelouche

Spachettare regali sotto l’albero piace a tutti, e naturalmente ancora di più a bambine e bambini. Sempre con lo stesso coupon REGALI22 è possibile scegliere tra diversi giocattoli. Un articolo adatto ai più piccoli è il pelouche del coniglietto Bing, protagonista di una fortunata serie di cartoni animati: su eBay è disponibile infatti Bing in versione parlante a 26,99 euro da scontare. Altro personaggio che può riscuotere successo è sicuramente Baby Yoda: costa 44,90 euro da scontare. E può piacere anche a bimbe e bimbi “più grandi”.

Sneakers

A differenza della lingua italiana, in quella inglese ci sono molti modi per chiamare le scarpe sportive: runners, trainers, tennies, kicks, plimsolls, felony shoes, gutties. C’è anche il più noto sneakers, che deriva dal verbo sneak up, cioè “avvicinarsi furtivamente”: fu inventato perché le prime scarpe con la suola in gomma, a inizio Novecento, erano più silenziose rispetto a quelle con la suola in cuoio. Decenni dopo il termine ha cominciato a diffondersi anche fuori dal mondo anglosassone, soprattutto da quando, a metà anni Ottanta, negli Stati Uniti le scarpe sportive hanno smesso di essere solo scarpe per diventare oggetti con cui identificarsi, e ormai da abbinare a qualsiasi outfit.

Su eBay è possibile acquistare diverse sneakers con lo sconto del 15%, se conoscete gusti e misura della persona cui regalarle. Oppure è il perfetto regalo per voi. Tra le proposte ci sono anche le scarpe New Balance, in vari colori e misure, con prezzi tra i 90 euro e i 60 euro da scontare.

Un set Lego

Se piace una volta, il Lego piace per sempre. E spesso per sempre significa anche in età adulta: le costruzioni Lego ormai sono un oggetto da collezione anche per i più grandi. Su eBay ci sono diversi modelli in offerta, alcuni anche con prezzi molto elevati (come il set che riproduce il Millennium Falcon di Star Wars). Un modello adatto a ragazzi e ragazze dai 9 anni in su può essere il Galeone dei Pirati a 138,68 euro o il Lego Jurassic World a 148,58, entrambi da scontare. Più economico l’escavatore a 48,58 euro da scontare.

Uno spazzolino elettrico

Sempre con il 15% di sconto è possibile acquistare su eBay diversi prodotti per la cura della persona, tra cui sceglire il classico “regalo utile”. Tra questi ad esempio uno spazzolino elettrico, che però potrebbe essere incompreso o, peggio, ritenuto inopportuno se non presentato bene. Quindi partiamo da lontano: la pulizia dei denti è importante per la salute. Pochissime persone però sono capaci di lavarsi i denti davvero come consigliano i dentisti, ma è facile migliorare con l’aiuto di uno spazzolino elettrico.

Tra gli spazzolini elettrici di Oral-B quasi tutti fanno due cose semplici che possono migliorare molto la qualità dello spazzolamento: hanno un timer che segnala quando passare da un’arcata all’altra, con un cambiamento nella vibrazione, in modo che i denti siano spazzolati per tutto il tempo necessario; segnalano quando si preme con troppa forza su denti e gengive, rischiando di farle sanguinare. Modelli più sofisticati hanno altre funzioni e possono addirittura connettersi a un’app (la linea Genius per quanto riguarda Oral-B), ma diciamo che il sensore di pressione e il timer sono sufficienti, come accade per l’Oral-B pro 1-750, venduto anche con una custodia da viaggio al prezzo di 31,99 euro, da scontare.