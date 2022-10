Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le misure di contenimento per il Covid-19, con la decisione del ministero della Salute di diffondere settimanalmente e non più giornalmente il bollettino sull’andamento dei contagi, la fine dell’obbligo dell’uso delle mascherine negli ospedali e il possibile reintegro del personale sanitario che non si è vaccinato, e i dati diffusi dall’ISTAT sull’inflazione a ottobre, in aumento dell’11,9% rispetto all’anno precedente. Il Messaggero titola sulle ipotesi di intervento da parte del governo per contrastare gli effetti dell’aumento delle bollette energetiche per famiglie e imprese, Domani si occupa del potenziale conflitto di interessi del ministro della Difesa Crosetto, e i giornali sportivi presentano le partite di Serie A di oggi.