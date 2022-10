Otto persone sono morte in un incendio vicino a Tulsa, negli Stati Uniti

Giovedì pomeriggio sono morte otto persone in un incendio in un’abitazione vicino a Tulsa, città dello stato americano dell’Oklahoma: la polizia locale ha fatto sapere di considerare l’accaduto il risultato di un omicidio, senza dare per ora altri dettagli. L’incendio è iniziato verso le quattro di pomeriggio locali in un quartiere residenziale della città di Broken Arrow, che si trova 13 chilometri a sud-est di Tulsa: sembra che i morti siano due adulti e sei bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.