L’annuncio delle prime iniziative del governo Meloni è la notizia principale su tutte le prime pagine di oggi, che per la maggior parte titolano sull’intenzione di voler alzare il tetto all’uso del contante dai 2.000 euro attuali a 10.000. Le altre notizie sono le proposte sul fisco e il voto di fiducia al governo ottenuto anche al Senato, con l’intervento nel dibattito del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Manifesto apre invece sulle manifestazioni di protesta in Iran represse violentemente dal regime, Avvenire si occupa del salvataggio nel Mediterraneo di 1200 migranti su due barconi, e i giornali sportivi festeggiano le vittorie in Champions League di Inter e Napoli, entrambe qualificate agli ottavi di finale.