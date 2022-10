È morto a 92 anni Franco Fayenz, noto critico di musica jazz

È morto a 92 anni Franco Fayenz, scrittore e critico musicale noto soprattutto per il suo lavoro di divulgazione sul jazz. Era nato a Padova, dove si era laureato in giurisprudenza, ma fin da giovane aveva coltivato la passione per la musica, lavorando all’organizzazione di concerti jazz nella sua città. Fece il suo esordio come scrittore nel 1961, con il saggio I grandi del jazz, a cui seguirono molti altri libri di critica musicale negli anni seguenti. Collaborò inoltre a lungo come critico musicale con Il Giornale, Il Foglio e Il Sole 24 Ore.