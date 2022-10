Le prime mosse del nuovo governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: ieri ci sono stati il passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi e l’incontro con il presidente francese Macron, mentre nei titoli si parla anche dei primi provvedimenti che potrebbero essere presi per contrastare gli effetti dell’aumento delle tariffe energetiche e dell’incarico di consulente per l’energia affidato all’ex ministro per la Transizione ecologica Cingolani. I giornali sportivi si occupano dei risultati della domenica in Serie A, con la vittoria sulla Roma del Napoli che rimane da solo in testa alla classifica.