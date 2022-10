A Kismayo, in Somalia, sono morte almeno tre persone in un attacco rivendicato da al Shabaab

Domenica in Somalia è esplosa un’automobile carica di esplosivo all’entrata di un albergo nel centro della città portuale di Kismayo, e subito dopo c’è stato uno scontro a fuoco in cui sono state uccise tre persone. Otto persone ferite sono invece state portate in ospedale. L’attacco è stato rivendicato dall’organizzazione terroristica islamistica Al Shabaab, che in Somalia compie attentati da diversi anni: sempre a Kismayo, nel 2019, un attacco simile aveva provocato la morte di 26 persone.