Centinaia di persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio provocato dall’incidente di un’autocisterna in Messico

Centinaia di persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio provocato dall’incidente di un’autocisterna ad Aguascalientes, nella parte centrale del Messico. L’incendio si è sviluppato giovedì pomeriggio vicino a una linea ferroviaria, ma bisogna ancora chiarire cosa sia avvenuto precisamente: un video piuttosto impressionante circolato sui social network in queste ore mostra un treno merci passare lungo la ferrovia avvolto dalle fiamme, che hanno anche danneggiato più di cento case e decine di automobili.

Tren embiste a pipa de Pemex que intentó ganarle el paso en la Colonia México y Casa Blanca en #Aguascalientes. El impacto provocó un incendio. Se desconoce el número de víctimas. pic.twitter.com/H9lOzSy7eu — adn40 (@adn40) October 20, 2022

Il sindaco di Aguascalientes Leonardo Montañez ha fatto sapere che l’incendio non ha provocato morti. Alcune persone però sono state portate in ospedale per intossicazione.

Le cause dell’incidente sono ancora poco chiare. Inizialmente il quotidiano El Universal e altri media messicani avevano scritto che l’autocisterna si era scontrata con un treno mentre cercava di passare prima del convoglio a un passaggio a livello. In un secondo momento invece Reuters ha scritto che l’incendio si era sviluppato quando l’autocisterna era andata a sbattere contro un cavalcavia nei pressi della ferrovia. L’autista dell’autocisterna comunque è stato arrestato.