L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata all’avvio delle consultazioni del presidente della Repubblica Mattarella per la formazione del nuovo governo, che proseguiranno oggi con le delegazioni dei partiti che dovrebbero sostenere la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che dovrebbe ricevere oggi l’incarico di presidente del Consiglio; nei titoli però si sottolineano ancora le tensioni fra i partiti della destra dopo la diffusione delle registrazioni in cui Silvio Berlusconi, durante una riunione con i parlamentari di Forza Italia, attribuiva al presidente ucraino Zelensky la responsabilità per la guerra con la Russia e sottolineava i suoi buoni rapporti con il presidente russo Putin.