È morto a 80 anni il cantante Franco Gatti, ex membro dei Ricchi e Poveri

È morto a 80 anni il cantante Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri. Lo ha annunciato il gruppo insieme alla famiglia in una nota all’ANSA: «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco». Gatti era nato a Genova e aveva fatto parte dei Ricchi e Poveri fin dagli esordi del gruppo, nel 1967: oltre a lui nella formazione originaria c’erano Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena (quest’ultima lasciò il gruppo nel 1981). Con i Ricchi e Poveri Gatti ottenne un enorme successo di pubblico tra gli anni Settanta e Ottanta, grazie a canzoni molto popolari come “Che sarà”, “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”.

Il gruppo vinse anche un Festival di Sanremo nel 1985 con la canzone “Se m’innamoro”. Gatti lasciò i Ricchi e Poveri nel 2016 per dedicarsi alla famiglia, dopo l’improvvisa morte del figlio 23enne Alessio avvenuta tre anni prima. Tornò brevemente nel gruppo per una reunion nel 2020.