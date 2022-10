I titoli di apertura di quasi tutti i giornali di oggi si occupano dell’incontro previsto per oggi fra i leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo le tensioni dei giorni scorsi per la pubblicazione della foto di un appunto di Berlusconi che criticava il comportamento di Meloni nelle trattative per la composizione del nuovo governo. Repubblica e il Corriere della Sera titolano invece sull’apertura del congresso del Partito comunista cinese, la Stampa apre sulle parole di Meloni nell’anniversario della deportazione degli ebrei romani, e Domani segue l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, mentre i giornali sportivi aprono sui risultati della domenica in Serie A, con le vittorie di Napoli, Milan e Inter.