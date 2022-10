È morto l’attore Robbie Coltrane, che aveva interpretato Hagrid nei film di Harry Potter

È morto Robbie Coltrane, l’attore britannico noto per aver interpretato il ruolo di Hagrid nei film di Harry Potter: aveva 72 anni.

Lo ha annunciato la sua agente, Belinda Wright.

Quello del “mezzogigante” Hagrid è il ruolo che gli portò più fama, ma Coltrane ebbe una lunga carriera, e recitò, tra le altre cose, in due film di James Bond – GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999) – e in La vera storia di Jack lo squartatore (2001).

Fu inoltre il protagonista della serie britannica Cracker, andata in onda tra il 1993 e il 1996 sulla rete ITV: interpretava lo psicologo Eddie Fitzgerald, uno psicologo che assisteva la polizia di Manchester. Per questo ruolo vinse tre premi della tv britannica.

Nel 2006 fu insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, un’importante onorificenza del Regno Unito, per i suoi meriti artistici.